Tragedia sul Lungomare | Morto 50enne in Incidente Scooter-Auto

(Di domenica 10 marzo 2024) Pescara - Una tragica collisione si è verificata sul, al confine con Montesilvano, causando la morte di un uomo di 50 anni, Vincenzo Mattucci. L'è avvenuto quando Mattucci, a bordo dello, è stato tamponato da un'e successivamente travolto da un'altra vettura. Le circostanze esatte dell'accaduto sono ancora oggetto di indagine da parte dellerità competenti. Sul luogo dell'sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. La notizia ha scosso la comunità locale, mentre la polizia continua le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'e accertare eventuali responsabilità. leggi tutto

