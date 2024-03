Tragedia a Frosinone | Agguato a Colpi di Pistola davanti a un Bar del Centro

(Di domenica 10 marzo 2024)è stata scossa da un violentodi, che ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre tre persone. L'incidente si è verificato poco dopo le 19 in via Aldo Moro, proprioallo Shake Bar, mentre la zona era frequentata da numerosi cittadini, tra cui famiglie e giovani. Secondo le prime informazioni emerse, le vittime si trovavano sedute a un tavolino del locale quando sono state sorprese dall'arrivo di un'auto, da cui sono scesi due individui armati che hanno aperto il fuoco. I quattro sono statiti e sono rimasti a terra mentre gli aggressori, dopo l'azione, hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi. Si ipotizza che il veicolo possa essere stato noleggiato recentemente, ma questa circostanza deve ...

Anagni, 12enne picchiato dai bulli in piazza: in ospedale con fratture e denti rotti. Il sindaco: «Rischiato nuovo caso Willy»: Anagni, 12enne picchiato dai bulli in piazza: in ospedale con fratture e denti rotti. Il sindaco: «Rischiato nuovo caso Willy»: «È pura fortuna se non si è ripetuta la Tragedia di Willy. Non permetteremo che accada di nuovo. Questo gruppo di bulli, e mi limito a definirli in questo modo ...

