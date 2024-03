Traffico Roma del 10-03-2024 ore 19 | 30

(Di domenica 10 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso tangenziale est ancora sostenuti gli spostamenti sulla diramazioneSud dove si rallenta ulteriormente tra Torrenova il raccordo anulare Provenendo dalla Autosole acentro con i lavori e la chiusura di via Ottaviano da piazza Risorgimento a viale Giulio Cesare chiusa anche via dei Gracchi da via Ottaviano a via Catone al momento non si conosce la data di riapertura del tratto lavori di potatura sul largo e viale Somalia tra via di Villa Chigi via Nicolò Piccinni fino al 12 marzo qui ricordiamo la chiusura dalle 9 alle 16 in direzione Piazza Gondar proseguono gli interventi di manutenzione notturna sulla Cassia bis chiusa dalle 21 alle 6 del ...

Disagi per il traffico aereo, il forte vento dirotta i voli da Palermo a Catania: Sono stati dirottati i voli in arrivo dalle 7.50 alle 10.30 da Bologna, da Bergamo, da Pisa, da Roma Fiumicino, da Milano Linate, Wroclaw, ancora da Roma. Sono stati cancellati i voli da Pantelleria. ...

Inchiesta Perugia: Magi (+Eu),'fare luce ma no a commissione inchiesta': Roma, 10 mar. " " "Fare luce su quanto esteso sia questo traffico illegale di informazioni riservate e chiarire chi sono i mandanti è doveroso. Ma istituire una commissione parlamentare d'inchiesta ...

Maltempo Italia, frane in Liguria: 200 isolati. Allerta meteo in 16 regioni. Sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: Maltempo Italia, frane in Liguria: 200 isolati. Allerta meteo in 16 regioni. Sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: Maltempo: la diretta di oggi domenica 10 marzo. C'è allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Venti forti su gran parte dell’Italia, piogge e neve al Nord.

Incidente all’Eur: evade dai domiciliari e con l’auto si schianta contro un palo: Incidente all’Eur: evade dai domiciliari e con l’auto si schianta contro un palo: Trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, in codice rosso, un 47enne Romano: non è in pericolo di vita Incidente all’Eur. La scorsa notte su viale dell’Umanesimo, all’intersezione con via Cristoforo Colo ...