Traffico Roma del 10-03-2024 ore 18 | 30

(Di domenica 10 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione pocosul Grande Raccordo Anulare anche se un incidente in carreggiata esterna è rallentato chi viaggia tra La Rustica e lati regolari gli spostamenti sulla tratto Urbano della A24 dove si rallenta unicamente perintenso tra Portonaccio e la tangenziale est Provenendo dalla grazia si rallenta sempre per gli spostamenti sostenuti anche sulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo anulare Provenendo dalla Autosole acentro proseguono i lavori la chiusura di via Ottaviano da piazza Risorgimento a viale Giulio Cesare chiusa anche via dei Gracchi da via Ottaviano a via Catone al momento non si conosce la data di riapertura del tratto infine segnaliamo la riapertura di via Cilicia precedentemente fissata per le 20 sono dunque terminati ...

Inchiesta Perugia: Magi (+Eu),'fare luce ma no a commissione inchiesta': Roma, 10 mar. " " "Fare luce su quanto esteso sia questo traffico illegale di informazioni riservate e chiarire chi sono i mandanti è doveroso. Ma istituire una commissione parlamentare d'inchiesta ...

Maltempo Italia, frane in Liguria: 200 isolati. Allerta meteo in 16 regioni. Sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: Maltempo Italia, frane in Liguria: 200 isolati. Allerta meteo in 16 regioni. Sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: Maltempo: la diretta di oggi domenica 10 marzo. C'è allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Venti forti su gran parte dell’Italia, piogge e neve al Nord.