Traffico Roma del 10-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sempre pocosul Grande Raccordo Anulare sulla tra turbano della A24 si viaggia senza particolari problemi Anche sull’intero percorso della tangenziale est attenzione per il maltempo e la pioggia segnalata sui percorsi che collegano la città con le regioni di confine in particolare sul trattoFirenze A1 la pioggia caduta in quest’ultima ora ha rallentato chi viaggia tra Ponzanono e la diramazionenord su entrambe le direzioni e sulla diramazionenord si viaggia rallentati tra Castelnuovo di Porto il Gra verso la capitale stessa situazione per ilintenso sulla diramazionesud e prima di accedere sul grande raccordo anulare a Casale Nei prestare attenzione per la presenza ...