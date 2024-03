Traffico Roma del 10-03-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 10 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione pochi gli spostamenti nei questo primo pomeriggio di domenica sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 pocoanche sull’intero percorso della tangenziale est dove segnaliamo la riapertura tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti Provenendo da San Giovanni trattato precedentemente chiuso per la presenza di un ostacolo sulla sede stradale acittà proseguono i lavori di potatura su via Cilicia fino alle 20 di questa domenica ricordiamo la chiusura alsu tutti e due i sensi di marcia prudenza per i Disagi causati dal vento forte in prossimità di Torpignattara nel dettaglio su via Giovanni Maggi chiuso il tratto tra via Leonardo Bufalini e via Antonio Tempesta a causa degli alberi caduti sulla sede stradale alberi presenti anche su via ...

Incidente all'Eur: evade dai domiciliari e con l'auto si schianta contro un palo: Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno regolato il traffico, in attesa dell'arrivo della Polizia di Roma Capitale per i rilievi. Nel corso dei ...

Montefiascone, i cittadini solidali con la ricerca contro la Sclerosi Multipla: La distribuzione di Gardensie ed Ortensie è avvenuta con una postazione su P.le Roma alle porte della città, punto strategico di tutto il movimento e il traffico automobilistico cittadino. Come hanno ...

Maltempo Italia, frane in Liguria: 200 isolati. Allerta meteo in 16 regioni. Sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: Maltempo Italia, frane in Liguria: 200 isolati. Allerta meteo in 16 regioni. Sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: Maltempo: la diretta di oggi domenica 10 marzo. C'è allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Venti forti su gran parte dell’Italia, piogge e neve al Nord.

Maltempo: in Liguria persone isolate dalle frane, strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte, evacuazioni a Milano: Maltempo: in Liguria persone isolate dalle frane, strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte, evacuazioni a Milano: Restano chiuse diverse strade su indicazione della Protezione civile della Regione Piemonte. In provincia di Torino interruzioni al Traffico a Viù, Valprato Soana, Ceresole Reale, a Traversella, ...

Maltempo in Liguria con frane e smottamenti in molte città: strade allagate. Allerta meteo fino a sera: Maltempo in Liguria con frane e smottamenti in molte città: strade allagate. Allerta meteo fino a sera: una frana è precipitata sulla carreggiata imponendo la chiusura al Traffico della strada. L’Aurelia è stata poi riaperta a senso unico alternato a Mulinetti, nel comune di Recco. Allerta meteo fino ...