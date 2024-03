Traffico Roma del 10-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione pochi gli spostamenti nei questo primo pomeriggio di domenica sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 pocoanche sull’intero percorso della tangenziale est dove segnaliamo la riapertura tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti Provenendo da San Giovanni trattato precedentemente chiuso per la presenza di un ostacolo sulla sede stradale acittà proseguono i lavori di potatura su via Cilicia fino alle 20 di questa domenica ricordiamo la chiusura alsu tutti e due i sensi di marcia prudenza per i Disagi causati dal vento forte in prossimità di Torpignattara nel dettaglio su via Giovanni Maggi chiuso il tratto tra via Leonardo Bufalini e via Antonio Tempesta a causa degli alberi caduti sulla sede stradale alberi presenti anche su via ...