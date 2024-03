Traffico Roma del 10-03-2024 ore 14 | 30

(Di domenica 10 marzo 2024) Luceverdebuona domenica e ben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 che gli spostamenti anche se l’intero percorso della tangenziale est Dov’è prosegue la chiusura tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti Provenendo da San Giovanni a causa di un ostacolo presente sulla carreggiata acittà proseguono i lavori di potatura su via Cilicia fino alle 20 di questa domenica ricordiamo la chiusura alsu tutti e due i sensi di marcia in prossimità di Torpignattara nel dettaglio via Giovanni Maggi chiuso il tratto tra via Leonardo Bufalini e via Antonio Tempesta a causa degli alberi caduti sulla sede stradale maltempo e pioggia segnalata insieme al vento forte sui percorsi che colleganocon le regioni di confine Si ...

Qualità dell'aria a Perugia: la città non è inquinata: ... Venezia, Verona, Vicenza, Napoli, Bologna, Milano, Roma, Torino, Padova, Ancona, Cremona, Bari, ...Scoccia - ora è sceso a 20 e ciò è stato reso possibile anche grazie alla diminuzione del traffico ...

Verso la 'nuova' Piazza 40 Martiri 'Sarà luogo vivibile con meno auto e più verde' - Presentato progetto Ancsa: ... docente al Politecnico di Milano, Fabrizio Toppetti dell'Università La Sapienza Roma e l'... Il traffico veicolare si sposterà sulla parte bassa della piazza e sarà realizzata 'un'area filtro verde' tra ...

Stop alla Tangenziale Est, si stacca un pannello a S. Lorenzo: Stop alla Tangenziale Est, si stacca un pannello a S. Lorenzo: Roma est in tilt per il maltempo. La Tangenziale est in direzione tiburtina è stata chiusa momentaneamente per il distacco dei pannelli fonoassorbenti a causa del vento forte. Sul posto i vigili del ...

Il Pigneto, il bello e il brutto del quartiere più popolare di Roma: Il Pigneto, il bello e il brutto del quartiere più popolare di Roma: Nonostante i problemi legati alla sicurezza, il Pigneto rimane uno dei quartieri più vivaci e culturalmente ricchi di Roma ...

Roma: evade da domiciliari e con auto si scontra contro palo: Roma: evade da domiciliari e con auto si scontra contro palo: CRONACA DI Roma – La scorsa notte, in viale dell’Umanesimo, all’intersezione con via Cristoforo Colombo, un automobilista Romano di 47 anni, alla guida della propria autovettura ha impattato contro un ...