Traffico Roma del 10-03-2024 ore 12 | 30

(Di domenica 10 marzo 2024) LuceverdeBen ritrovati in studio Maria Barbara Taormina chiusa la tangenziale est e per un ostacolo sulla carreggiata tra viale Castrense Largo Passamonti verso il Verano sulla diramazionenord vento forte tra l’auto solo il raccordo Comunque il vento segnato nella capitale l’attenzione alla guida possibili disagi in piazza San Pietro per la recita dell’angelus la benedizione Apostolica ai fedeli delle 12 modifiche al trasporto pubblico fino alle 20 interventi di potatura con chiusura in via Cilicia oltre alprivato deviazione per il trasporto pubblico modifiche per la viabilità anche sulle strade limitrofe pensione la segnaletica per le deviazioni per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...