Traffico Roma del 10-03-2024 ore 11 | 30

(Di domenica 10 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione situazione irregolare lungo la rete viaria della capitale possibili disagi in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica e fedeli alle ore 12 Mostra mercato a largo Somalia dove la strada è chiusa per lo svolgimento dell’evento con possibili ripercussioni per ildi zona infine Vi ricordo per oggi l’allerta gialla nel Lazio con pioggia temporali e la presenza di vento forte prestare la massima attenzione per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ne va da noi è tutto grazie per la pensione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità