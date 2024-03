Traffico Roma del 10-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno a me trovati dalla redazione riapre la Nuova Circonvallazione interna chiusa a seguito di un allargamento della Batteria Nomentana in direzione San Giovanni attenzione per mezzi in avaria su via del Foro Italico all’altezza di Corso di Francia possibili disagi in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli delle XII Mostra Mercato oggi in largo Somalia possibili ripercussioni edi zona tra le 7 e le 20 in programma interventi di potatura con chiusura in via Cilicia oltre alprivato deviato anche il trasporto pubblico modifiche sulle strade limitrofe attenzione alla segnaletica oggi domenica di pioggia sul Lazio allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in diverse parti della Regione per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il ...