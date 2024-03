Traffico Roma del 10-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione circolazione senza particolari impedimenti sulle strade della capitale spostamenti aggiornati oggi dal consueto divieto di transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate al di fuori dai centri abitati dalle 9 le 22 possibili rallentamenti su via Laurentina a causa di un incidente all’altezza di via di Vigna Murata il programma oggi una mostra mercato in largo Somalia possibili ripercussioni aldi zona mentre tra le 7 e le 20 interventi di potatura con chiusura in via Cilicia oltre alprivato deviato anche il trasporto pubblico modifiche sulla viabilità circostante attenzione alla segnaletica per le deviazioni oggi infine domenica di pioggia sul Lazio allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in diverse parti della Regione per i dettagli di ...