Tottenham | Dragusin celebrato dai tifosi Spurs | “Assolutamente incredibile”

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilsi gode Radu, ex difensore del Genoa, acquistato a gennaio per 25 milioni di euro più cinque di bonus e il prestito di Djed Spence come contropartita tecnica. Il centrale scuola Juventus prima di oggi aveva accumulato solamente otto minuti in tre diverse partite (contro Manchester United, Brentford ed Everton), ma oggi contro l’Aston Villa è sceso in campo al 49? a seguito dell’infortunio di van de Ven. Una chance importante, che il nazionale romeno non ha sprecato. “Dobbiamo dare credito aoggi, è entrato ed è stato. Sembra che abbiamo un difensore centrale di riserva molto abile”, scrive la communitysu Twitter, TalkTHFC. “Che giocatore è. Questo è solo l’inizio, il meglio deve ancora venire”, ...

Una volta era sempre calciomercato. Ora non più: Sacha Boey al Bayern per la stessa cifra e Radu Dragusin dal Genoa al Tottenham per 28 milioni. Lo scorso gennaio il Chelsea da solo prese Enzo Fernandez per 124 milioni, Mykhailo Mudryk per 73 ...

Dopo Ostigard, Napoli e Genoa non sono più riusciti a trovare un'intesa (Secolo XIX): L'ultima trattativa tra Napoli e Genoa è stata quella per Dragusin: Il difensore rumeno ha poi scelto il Tottenham, ma sembrava essere molto vicino alla maglia azzurra. " I due club hanno trattato ...

Aston Villa-Tottenham, le probabili formazioni: sfida per la Champions: Aston Villa-Tottenham, le probabili formazioni: sfida per la Champions: Le probabili formazioni di Aston Villa-Tottenham, match valido per la ventottesima giornata di Premier League di scena al Villa Park ...

Tottenham-Crystal Palace, le probabili formazioni: Spurs in lotta per la Champions: Tottenham-Crystal Palace, le probabili formazioni: Spurs in lotta per la Champions: Al Tottenham Stadium di Londra si gioca il match valido per la ventisettesima giornata di Premier League, l’ottava del girone di ritorno, tra Tottenham e Crystal Palace. I padroni di casa rincorrono ...

Il Tottenham ci ha preso gusto: colpaccio bianconero: Il Tottenham ci ha preso gusto: colpaccio bianconero: In piena corsa per la qualificazione alla Champions League, il Tottenham guarda ancora alla Serie A per rinforzare la rosa Quinto in classifica con una partita in meno e con cinque punti di svantaggio ...