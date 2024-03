Tortona-Napoli oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 22^ giornata dellaA1di. Testa a testa molto importante nella parte medio-alta della classifica: la formazione di coach De Raffaele, dopo unadi risultati positivi, ha perso contro Pistoia ed è attualmente in ottava posizione. I partenopei hanno invece due vittorie in più, grazie anche al successo ritrovato in campionato, battendo Treviso. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 10 marzo sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1 ...