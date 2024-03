Torna Nontiscordardimé Volontariato ambientale a scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) PISTOIA I prossimi 15 e 16 marzo, la giornata dirivolta alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, e quest’anno compie ben 25 anni. Un’occasione per celebrare anni di impegno e di cittadinanza attiva, promossi dall’associazione Legamabiente. Anche le scuole pistoiesi potranno aderire e organizzare eventi a tema. " Per festeggiare questo importante traguardo - spiega in una nota la sezionedi Legambiente - grazie alla significativa collaborazione con l’Isia, la primaitaliana di design istituita dal Ministero dell’Istruzione,trasforma il suo outfit indossando un nuovo logo e il nuovo claim Lasi fa bella.rappresenta quel ...