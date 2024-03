Torna l’incubo teppisti | stazione senza pace | imbrattati con lo spray i muri del sottopasso

(Di domenica 10 marzo 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 10 marzo 2024 – Ancora vandali alladi Montelupo. Un incubo che purtroppo è ricorrente a queste latitudini. "Qualcuno ha vandalizzato ripetutamente lacon graffiti, che nulla hanno a che vedere con la street-art di moda adesso nelle stazioni". La denuncia arriva da Diego Crocetti, coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite e Giuseppe Romano, capogruppo FI circondario Empolese Valdelsa. Ignoti hanno imbrattato idele le pareti che danno sui binari, componendo numeri e parole con la bomboletta. Il caso è diventato anche politico. E per i due esponenti del centrodestra (che hanno lamentato l’asdi telecamere in quel punto specifico) si tratta di un atto da inserire nel computo dei casi di vandalismo ...

