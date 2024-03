Torna il caro voli | a Pasqua 300 euro per Sicilia o Sardegna

(Di domenica 10 marzo 2024) Con lain Italia il fenomeno del. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che, in collaborazione con Assoutenti, ha analizzato l'andamento delle tariffe aeree nel periodo delle festivitàli. L'analisi di Crc-Assoutenti sulle tratte nazionali ha preso in esame un volo di andata e ritorno dalle principali città italiane con partenza venerdì 29 marzo e ritorno martedì 2 aprile: chi acquista oggi un biglietto A/R per l'aeroporto di Catania spende un minimo di 365partendo da Torino, 319da Verona, 317da Venezia. Più economico volare da Roma, dove il biglietto per Catania parte da 144. Se invece si vuole raggiungere Palermo, per le stesse date si spendono 305 ...

