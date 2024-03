Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei | nuove scosse avvertite dalla popolazione | “Un boato…”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 10 marzo 2024) La tranquillità deiè stata nuovamente interrotta da fenomeni sismici che hanno messo in allerta la comunità locale. A partire dalle 16.06, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una serie dinell’area del vulcano, un segnale che lacontinua a muoversi in questa zona ad alta attività vulcanica e sismica. La scossa di maggiore intensità, verificatasi alle 16:14, ha raggiunto una magnitudo 1.6 e una profondità di appena 0,5 chilometri, indicando che il fenomeno si è verificato molto vicino alla superficie. L’epicentro di questa scossa è stato localizzato poco distante dal lungomare di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli, due delle località più vicine e quindi più esposte agli effetti immediati di tali eventi. I residenti di ...