Torino | tassista lo lascia a piedi prima del trapianto | rintracciato

(Di domenica 10 marzo 2024) Aun muratore è statoto a, in mezzo alla strada, da unche doveva portarlo in ospedale per undi rene. Il cinquantenne, originario del Mali, non aveva con sé i soldi sufficienti a pagare la corsa. Venti euro. Ma lui in tasca ne aveva solo 14, sei in meno di quanto segnava il tassametro quando se ne è accorto.

