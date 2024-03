Torino | il calendario ti sorride | ultima chiamata per l’Europa

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilsi appella con speranza al, l’perpassa dai prossimi tre incontri, ma solo ad una possibilità Dentro o fuori, tutto – o quasi – nell’arco di tre partite. Il numero di incontri che separa ilal traguardo della stagione targata 2023-2024 non sono pochi: 10 (come per tutte le altre squadre d’altronde). Quel che spaventa nell’economia della rincorsa alperò: è il distacco con le altre contendenti. Gli appena due punti confezionati da Ivan Juric e i suoi nelle ultime quattro partite disputate in campionato, hanno incrementato – e non di poco – il divario con le altre scuderie impegnate nel Gran Premio Europeo. Al di sotto della sorpresa Bologna de facto, Roma e Napoli – ambedue reduci dal cambio in panchina ...

L'Inter espugna anche Bologna e corre verso lo scudetto. Oggi Juve, Atalanta, Milan e Roma in campo per la Champions: ... a cominciare da quella di Torino tra la Juventus e l'Atalanta. In palio ci sono punti che scottano ... Gasperini invece, come sottolineato più volte in conferenza stampa, è alle prese con un calendario ...

Eventi Diretta Rai Sport Domenica 10 Marzo 2024 - Sci Alpino, Ciclismo, Atletica Leggera, Pallavolo: I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica ... Alle 08:20 , i Mondiali di Triathlon Invernali da Pragelato, Torino , prendono vita con la replica, ...

LIVE Primavera - Torino-Monza 2-0 - Raddoppia Savva al 22': LIVE Primavera - Torino-Monza 2-0 - Raddoppia Savva al 22': PRIMO TEMPO 21' GOOOOOOOOOL TORO! Savva riceve un pallone incredibile dal portiere che voleva servire il suo difensore e raddoppia. 19' Problemi per Antolini che viene sostituito ...

LIVE Primavera - Torino-Monza 0-0 - Comincia la sfida: LIVE Primavera - Torino-Monza 0-0 - Comincia la sfida: PRIMO TEMPO Comincia in questo momento la partita, primo pallone mosso dalla formazione brianzola. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Seguite la diretta della partita ...

torino, c'è distanza per il rinnovo di buongiorno: Torino, c'è distanza per il rinnovo di buongiorno: Alessandro Buongiorno in trattative col Torino per il rinnovo di contratto, non tanto sulla scadenza (al 2028) ma sull'ingaggio: tra richiesta e offerta, ...