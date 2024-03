Topi morti | carne scaduta | amianto e sporcizia | ecco cosa hanno trovato i Nas nei ristoranti della tradizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) Bologna, 10 marzo 2024 –e pasta scaduti, cucine infestate daie tanta, troppa. Questo il rapporto dei carabinieri del Nas che negli ultimi mesiintensificato una attività di controllo nel compartoristorazione tipica bolognese. Cavallette e pastain un ristorante del centro storico Nel corso dei controlli sono state rilevate numerose criticità in alcunirinomatiprovincia, ma non solo. Nel centro storico, a causa di una cattiva gestione degli spazi veniva riscontrato uno scorretto stoccaggio di vini in una tromba fumaria dismessa dalla quale accedevano grossi insetti (quali cavallette e coleotteri). Inoltre, gli spogliatoi riservati al personale venivano impiegati anche per stoccare ...