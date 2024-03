TOP10 | DOC CHIUDE DA LEADER | BENE LOLITA LOBOSCO | NOVE ENTRA IN CLASSIFICA CON FAZIO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 10 marzo 2024) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che stila le prime dieci prime serate più viste della settimana tra show, fiction e sport. Al primo posto troviamo il finale di DOC: Nelle Tue Mani 3 con 5.570.000 telespettatori, al secondo posto troviamo Le Indagini di3 con 5.191.000 telespettatori. A prendersi il terzo posto è C’è Posta per Te con quasi 4.6 milioni di telespettatori (4.587.000), mentre al quarto posto c’è Margherita Delle Stelle con 4.284.000 telespettatori Al quinto posto c’è Màkari 3 a quota 4.111.000 telespettatori. Con numeri ancora buoni ma sotto la soglia dei 4 milioni telespettatori, troviamo The Voice Senior si aggiudica il sesto posto con 3.548.000. Al settimo posto c’è il match Bayern Monaco-Lazio che ottiene 3.416.000 telespettatori.per la prima volta in ...