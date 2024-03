Tirreno Adriatico a San Benedetto | strade chiuse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) San(Ascoli), 10 marzo 2024 – Laarriva in città per la 58esima volta nella sua storia: a parte la prima edizione del 1966, tutte le tappe finali della ‘corsa dei due mari’ si sono svolte nella suggestiva cornice della riviera delle palme. L’edizione del 2024 si presenta come il più classico degli appuntamenti, anche se l’amministrazione comunale ha previsto un interessante evento per arricchire l’offerta sambenedettese in questo periodo fuori stagione. La partenza da via Pasqualini è prevista per questa mattina alle 12.15, dopodiché la corsa si snoderà lungo un percorso di 154 chilometri che passa per i vicini paesi, quali Monteprandone, Acquaviva, Offida, Rotella, Montedinove, Montalto, Cossignano, Ripatransone, Petrella e Grottammare. sirotti.it Le modifiche alla viabilità Il clou della tappa ci ...