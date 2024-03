Tim, pronti i chiarimenti sul piano: La botta in Borsa è stata forte, ora però in Tim c'è la voglia di spiegare in modo più compiuto alcuni particolari del nuovo piano industriale «Libera di correre», il primo che sconta la vendita della ...msn

Le cause del crollo di Tim che in un giorno ha perso un quarto del suo valore in Borsa: Giovedì nero per Tim con il titolo che ha perso il 24 per cento. I sospetti sono caduti subito su Vivendi, ma perché i francesi avrebbero dovuto farsi del male Più probabilmente a provocare il crollo ...lettera43

TIM, presentata la lista del CdA. Alberta Figari presidente, Pietro Labriola AD: TIM Il Consiglio di Amministrazione diha portato a termine il processo di definizione di una propria lista di candidati per il rinnovo del Board, che ambisce a essere di maggioranza. Il CdA ha deliber ...informazione