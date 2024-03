Tim prepara la risposta ai mercati Cda straordinario | attesi nuovi dati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) L’appuntamento è per questa mattina: in agenda il cdadi Tim convocato dall’ad Pietro Labriola in fretta e furia dopo il tonfo del titolo in Borsa giovedì, e il modesto rimbalzo di venerdì. Sul tavolo c’è l’imperativo di riconquistare immediatamente la fiducia deifornendopiù approfonditi (e convincenti) rispetto a quelle fornite giovedì scorso, in occasione del Capital Market Day, durante la presentazione agli investitori del piano ’Free to run’, ovvero la nuova strategia di Tim dopo la vendita della rete al consorzio di investitori guidato dal fondo americano Kkr (compagine a cui venerdì si è aggiunto il principale fondo di investimento pensionistico del Canada). Come noto, l’operazione ridurrà il debito Tim dagli attuali 20,3 miliardi a circa 7 miliardi. Ed è stato sopratutto questo valore a far ...