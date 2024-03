Tim | cda compatto | al mercato tutti i dati sul debito

(Di domenica 10 marzo 2024) Attesa a breve una nota della società per dissipare i dubbi degli analisti. Il direttore finanziario Adrian Calaza resta al suo posto

Tim non cambia rotta: confermato il piano bocciato dalla Borsa: Un paio d'ore di discussione serrata senza, però, colpi di scena. Il Cda straordinario di Tim, chiesto dall'amministratore delegato Pietro Labriola il giorno dopo il crollo del titolo in Borsa di giovedì scorso, mentre era in corso la presentazione del piano ...

