Tiktoker confessa | “Non voglio figli! Voglio solo dormire e comprare borse costose”

(Di domenica 10 marzo 2024) Non tutte le donne hanno l’istinto materno. Unadi nome Stephanie, nota come @iamstephanienoble, ha dichiarato candidamente di non

Ucraina, a Sky tg24 parla la tiktoker Valeria che racconta la guerra contro la Russia: "Non ho avuto paura e non ho paura di perdere la vita, mi sento quasi invulnerabile " confessa Valeria " Sono come una persona che pensa che non le potrà accadere nulla, come se ci fosse una energia ...

Ucraina, a Sky tg24 parla la tiktoker Valeria che racconta la guerra contro la Russia: "Non ho avuto paura e non ho paura di perdere la vita, mi sento quasi invulnerabile " confessa Valeria " Sono come una persona che pensa che non le potrà accadere nulla, come se ci fosse una energia ...

Chi è Chiara Mangiatutto, la tiktoker che sfida il cibo famosa anche a Napoli: Chi è Chiara Mangiatutto, la Tiktoker che sfida il cibo famosa anche a Napoli: Il fenomeno di TikTok food è Chiara Mangiatutto. Challenge impossibili in cui la 27enne deve mangiare kg di cibo in tempo limitato.

Lavoro, al suo colloquio non si presenta nessuno. La delusione della candidata: «Ho atteso 30 minuti solo perché sono povera e disperata»: Lavoro, al suo colloquio non si presenta nessuno. La delusione della candidata: «Ho atteso 30 minuti solo perché sono povera e disperata»: Un recente studio mostrava che sempre più spesso i lavoratori appartenenti alla Gen Z decidono di ghostare (ignorare ogni tentativo di comunicazione o, in questo caso, non presentarsi) ...

Storia breve (ma non troppo) di Accorciabro, il tiktoker che accorcia i video lunghissimi: Storia breve (ma non troppo) di Accorciabro, il Tiktoker che accorcia i video lunghissimi: Riassume i video degli altri creator, castiga i perditempo e fa felici i follower, che lo taggano e lo invocano ovunque: ritratto dell’ultimo fenomeno ...