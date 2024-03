“Ti do fuoco” | Minacce alla compagna disabile | una carabiniera la convince a denunciare

(Di domenica 10 marzo 2024) “Ti ammazzo, ti docon la benzina, ti taglio l’altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle”. Queste leche riceveva costantemente Angela, una donnadi 46 anni di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Angela aveva chiuso la relazione con il suo ex, durata meno di un anno, ma l’uomo non ne voleva sapere. A quel punto l’intervento dellaMartina Cassarino, 26 anni, che ha salvato la donna e ha deciso di raccontare l’accaduto per sensibilizzarericerca di aiuto in casi simili.Leggi anche: Sarah Scazzi, la madre contro zio Michele Misseri: “La finisca di fare il pagliaccio” Angela a destra, laMartina Cassarino a sinistraLee l’arresto Martina Cassarino,in servizio a Torre del ...

