The Holdovers accusato di plagio da uno sceneggiatore | “Una copia sfacciata”

(Di domenica 10 marzo 2024) Simon Stephenson,di “Luca”, haAlexander Payne diin riferimento alla sceneggiatura di The– Lezioni di vita, il film candidato all’Oscar con Paul Giamatti. Secondo quanto rivelato da Stephenson in alcune mail da lui stesso inviate a Variety, lo script di Thesarebbe pressoché identico a “Frisco”, un copione da lui firmato nel 2013, e mai prodotto. Frisco racconta la storia di un disilluso medico, costretto a passare del tempo con un proprio paziente quindicenne. Al momento in cui scriviamo, nessuno dei diretti interessati ha risposto alle richieste di commento della stampa. Tutto inizia verso la fine di gennaio 2024, allorché Stephenson scrive una prima preoccupata mail a Leslie Mackey, dirigente del sindacato sceneggiatori, in cui afferma: “Ho ...