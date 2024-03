Testata D’Aversa-Henry | la ricostruzione | “continuava a provocare”

(Di domenica 10 marzo 2024) Momenti di grande tensione nel finale bollente di Lecce-Verona. I giocatori in campo se le sono promesse e dopo il triplice fischio è scattata la rissa. Nervosissimo, protagonista già durate la gara di diversi battibecchi con Pongracic. A partita finita, la tensione è cresciuta proprio intorno al francese, al punto che Robertoè entrato in campo e gli ha tirato una, furioso per l’accaduto, si è rialzato per cercare di farsi giustizia, ma i dirigenti e lo staff del Verona sono riusciti a portarlo nello spogliatoio. L’arbitro Chiffi ha espulso siachea partita finita. Lecce-Verona: espulso Roberto, laIntervistato ai microfoni di Sky Sport, Roberto ...

D'Aversa chiede scusa: 'Testata a Henry Non era mia intenzione': Sono queste le parole di Roberto D'Aversa , protagonista in negativo di un finale caotico in Lecce - Verona con una testata ad Henry ...

Lecce - Verona rissa finale, D'Aversa espulso per testata ad Henry: Il Lecce perde la gara ed il suo tecnico Roberto D'Aversa il controllo dopo la sconfitta in casa contro il Verona. L'allenatore giallorosso è stato espulso dall'arbitro Chiffi a seguito di una testata rifilata all'attaccante Thomas Henry, nel ...

Lecce, D'aversa "Non cercavo Henry. Volevo solo dividere i giocatori": Lecce, D'Aversa "Non cercavo Henry. Volevo solo dividere i giocatori": LECCE (ITALPRESS) - "La Testata ad Henry non è stato un gesto premeditato, siamo andati a contatto ma volevo solo allontanare i miei giocatori". Queste le parole di Roberto D'Aversa, allenatore del ...

Pagina 0 | D'Aversa 'spiega' la testata ad Henry in diretta: "Provocatore, ma mi scuso": Pagina 0 | D'Aversa 'spiega' la Testata ad Henry in diretta: "Provocatore, ma mi scuso": Verona, Baroni: "D'Aversa è un amico, mi dispiace" Anche l'allenatore del Verona Baroni, nel post partita a Dazn, ha commentato quello che è successo nel finale di gara: “Mi spiace perché sono andato ...

Roberto D'Aversa, pomeriggio da incubo per il tecnico del Lecce: testata a Henry (e rosso). La Curva: «Vattene via». Cosa è successo: Roberto D'Aversa, pomeriggio da incubo per il tecnico del Lecce: Testata a Henry (e rosso). La Curva: «Vattene via». Cosa è successo: La Testata di D'Aversa e la contestazione della Curva Nord. Lecce-Verona finisce nel modo peggiore per il tecnico giallorosso. Prima perde la testa - letteralmente - e colpisce al volto Henry alla ...