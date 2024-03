Terzo posto per Puppo Ottima prestazione nel singolare under 21

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Bronzo per Andrea(nella foto) che ai campionati italiani giovanili di tennistavolo di Terni, nel21 maschile, sale sul podio. L’atleta della Apuania ottiene cinque vittorie consecutive, tutte per 3-0, rispettivamente contro Stefano Moras, Simone Sofia, Lorenzo Giustiniani, Nicolò Pierpaoli e Andrea Pellegrini, prima di arrendersi, al termine di una partita molto combattuta, davanti a Tommaso Maria Giovannetti per 1-3. In gara anche Matilde Bellatalla che nel criterium di qualificazione19 femminile, arriva seconda nel gruppo 1, conquistando l’ammissione alla fase finale, battendo nell’ordine la lombarda Sara Dicesare per 3-1 e la marchigiana Rachele De Luca, sempre per 3-1, ma è sconfitta dalla piemontese Emma Sereno Regis per 0-3. Nella fase finale, un girone a quattro, è sconfitta ...