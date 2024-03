Terza categoria - Risultati | gol e classifiche Le capolista non perdono colpi Castiglione e Morianese volano

(Di domenica 10 marzo 2024) Continua il campionato di, con le duedei gironi che continuano a vincere e portare a casa punti pesanti. Girone "A": Atletico- Cascio 2-1 (doppietta di Borgia, gol di Tognarelli), Atletico Fornoli - Baston Villa Qrv 0-1 (Canini), Coreglia - Pieve San Paolo 2-3 (Giovannetti, Cardosi, N. Vannucchi, Tuccori, Mecchi), Filicaia Diavoli Rossi - New Team 3-3 (Pellegrinetti, Stati, Borgia, Sanneh, doppietta di Morelli di cui uno su rigore), Lucca Ovest - Lammari 2-1 (Bianchi, Belluomini, Ghilarducci), Sporting Vagli - Villa Basilica 1-1 (Mori, Simi). Classifica: Atletico42; Pieve San Paolo, Cascio 37; Casciana Poggio 32; Filicaia Diavoli Rossi 31; Coreglia 30; New Team 29; Lammari * 24; Villa Basilica, Ligacutiglianese 18; Baston Villa, Lucca Ovest 14; ...

