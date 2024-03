Terra Amara orario 10 marzo 2024 | anticipazioni | va in onda stasera su Canale 5 ? La nuova programmazione

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di domenica 10 marzo 2024)10diva inil 10su5 ? Zuleyha, dopo aver scoperto la verità su Hakan, tenta di convincerlo a cederle le quote della Yaman Holding, ma lui rifiuta. In preda alla rabbia, Zuleyha gli spara, ma fortunatamente Fikret interviene e impedisce che il colpo raggiunga il bersaglio. Nel frattempo, un ufficiale giudiziario arriva a villa Yaman per pignorare la proprietà a causa di un debito con il fisco, lasciando Zuleyha incredula di fronte agli avvisi di pagamento che non ha mai ricevuto. La situazione si complica ulteriormente quando Betul rivela a ...