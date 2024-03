Terra Amara non va più in onda nel pomeriggio di Canale5. Da Domani arriva la nuova Soap Endless Love

(Di domenica 10 marzo 2024)saluta i fan e lascia il daytime di. Si tratta purtroppo di un addio definitivo dellaTurca che verrà sostituita dall'11 marzo 2024 da, il nuovo appuntamento con le storie d'amore from Turchia. Ecco cosa succederà.

Auditel, gli ascolti tv di: Verissimo e Italia Sì! - Sabato 9 Marzo 2024: Audience dei programmi tv di Canale 5: "Verissimo" e le soap "Beautiful" e "Terra Amara" Su Canale5 Beautiful conquista 2.838.000 spettatori (19.3%) e Terra Amara raggiunge 2.858.000 spettatori (22.

Ascolti tv 9 marzo 2024: Rischiatutto 70, C'è posta per te - Dati Auditel: Terra Amara : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . Verissimo : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer

Terra amara, anticipazioni ultima serie: Fusun tradisce Betul e svela il suo nascondiglio: Terra Amara, anticipazioni ultima serie: Fusun tradisce Betul e svela il suo nascondiglio: Le anticipazioni sull'ultima serie di Terra Amara rivelano che Betul verrà tradita da Fusun dopo la sua fuga da Cukurova in seguito all'omicidio di Hakan. La figlia di Sermin proverà a far perdere le ...

Terra Amare, (triste) spoiler finale: chi scompare nel nulla, chi verrà trovato morto in casa: Terra Amare, (triste) spoiler finale: chi scompare nel nulla, chi verrà trovato morto in casa: Arriva il triste epilogo per la soap opera turca Terra Amara: l'addio drammatico che nessuno si aspettava a Cukurova ...

Terra amara trame 4a stagione: Abdülkadir pronto a uccidere Çolak mentre bacia Betül: Terra Amara trame 4a stagione: Abdülkadir pronto a uccidere Çolak mentre bacia Betül: Çolak inizierà a baciare Betül e Abdülkadir, nascosto e alle sue spalle, gli punterà una pistola contro. La ragazza lo vedrà e andrà nel panico. Fortunatamente in quel momento arriverà Sermin, che ...