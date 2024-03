Tempesta sull' Italia | morto uno scialpinista in Liguria Sei dispersi nelle Alpi svizzere

(Di domenica 10 marzo 2024) Frane, strade interrotte, nevicate, forti piogge e allerta massima per i fiumi. E unonell’imperiese. È emergenza per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta soprattutto sul nord. I disagi maggiori in, Piemonte e Valle d’Aosta. La vittima della montagna faceva parte di un gruppo di sei persone, quattro delle quali sono state investite dalla valanga...

Maltempo: tempesta sull'Italia, al Nord frane e allagamenti. Un morto nell'entroterra di Imperia: In provincia di Alessandria sono stati chiusi il ponte sull'Erro, le provinciali 61 e 63 per l'esondazione del rio Granetta, il ponte OltreOrba a Capriata d'Orba e i guadi sui torrenti Erro e Lemme. ...

Maltempo, valanga nell'Imperiese: morto uno scialpinista - Alluvioni in Francia, ci sono vittime: ...unico alternato l'Aurelia a La Spezia È stata riaperta a senso unico alternato la circolazione sull'... 10 mar 20:00 Tempesta Monica nel sud della Francia, morti e alluvioni La tempesta 'Monica' sta ...

Maltempo, tempesta sull'Italia: morto un alpinista in Liguria. Pioggia, neve e allagamenti: turisti evacuati in Valle d'Aosta. Allerta meteo: Maltempo, Tempesta sull'Italia: morto un alpinista in Liguria. Pioggia, neve e allagamenti: turisti evacuati in Valle d'Aosta. Allerta meteo: Meteo, un weekend di maltempo in quasi tutta Italia. Frane, strade interrotte, nevicate, forti piogge e allerta massima per i fiumi. E uno scialpinista morto nell'imperiese. È ...

La tempesta Monica colpisce il sud della Francia, morti e alluvioni: La Tempesta Monica colpisce il sud della Francia, morti e alluvioni: La Tempesta "Monica" sta spazzando il sud-est della Francia ... Sono finiti travolti dalle acque ieri sera tardi, poco prima di mezzanotte, quando si sono trovati su un ponte sul fiume Gardon a Dions, ...

La tempesta Monica colpisce il sud della Francia, morti e alluvioni. Dispersi padre e due figli: La Tempesta Monica colpisce il sud della Francia, morti e alluvioni. Dispersi padre e due figli: La Tempesta «Monica» sta spazzando il sud-est della Francia, seminando morte e distruzione. Di sette persone non c'erano più notizie, i corpi di 3 di loro ...