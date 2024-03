Tempesta Monica su Italia e Francia | 6 dispersi in Occitania

Tempesta in Francia, sei dispersi nel sud del Paese: Un automobilista è stato dato per disperso nella regione del Gard, in Francia, dopo aver cercato di attraversare un ponte sommerso sabato sera durante il maltempo che ha colpito il sud-est del Paese .rainews

Tempesta in Francia, almeno 6 dispersi nel sud del Paese: Aumenta di ora in ora il numero dei dispersi a causa del maltempo che sta colpendo il sud-est della Francia. Sei persone tra cui due bambini non rispondono all’appello, riferisce la Prefettura ...tg24.sky

Maltempo in Francia: sale il numero dei dispersi per le alluvioni, tra loro due minorenni: Continua l'ondata di forte maltempo in Francia: altri cinque dispersi in Occitania per le alluvioni, due sono minorenni.tag24