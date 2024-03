Tempesta di vento in Puglia | aerei in difficoltà all’aeroporto di Bari VIDEO

Cade un albero al centro sportivo del Milan, rinviata partita dell'Under 15: Pioggia incessante e vento fortissimo sono stati i protagonisti della gara, creando anche attimi di ... TEMPESTA Il destino del Girone B del campionato nazionale Under 15 è ancora tutto da scrivere . ...

Spagna: la tempesta Monica porta neve e mareggiate: Mareggiate con onde di sette metri La tempesta Monica arriva carica di acqua e vento e nella parte settentrionale della Spagna sono state registrate onde fino a sette metri in Galizia . Anche le ...

Cronaca meteo - Emergenza maltempo in Francia per la tempesta Monica, almeno 7 dispersi tra cui due bambini: Cronaca meteo - Emergenza maltempo in Francia per la Tempesta Monica, almeno 7 dispersi tra cui due bambini: Piogge alluvionali nel Sud della Nazione oltre 300mm caduti.

Raffiche di vento oltre 70 km/h: alberi caduti e tetti scoperchiati: Raffiche di vento oltre 70 km/h: alberi caduti e tetti scoperchiati: Una Tempesta di pioggia e vento si è abbattuta, fin dalla prima mattinata di oggi (domenica 10 marzo) sul Bresciano. A preoccupare maggiormente sono le fortissime raffiche che stanno sferzando ...

