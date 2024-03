Tempesta di neve in Valchiavenna e Valtellina | pericolo frane e valange | chiusi i valichi alpini

(Di domenica 10 marzo 2024) Nevicate fortissime in. Mentre la Lombardia sta affrontando una violenta ondata di maltempo e a Milano si guarda con preoccupazione alla piena del Seveso e del Lambro, in montagna lascende copiosa sulle zone di Madesimo e Livigno. Il limite delle nevicate è segnalato al di sopra dei 1100 metri, mentre sul fondovalle, flagellato anche da raffiche di vento, piove con intensità e sulle strade c'è il rischio di formazione di ampie pozze d'acqua.RischiovalangheLa polizia stradale del Comando provinciale di Sondrio avverte di una copiosa nevicata in corso in queste ore sul passo del Maloja, ...

