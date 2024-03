Taxi lo lascia a piedi a Torino prima del trapianto alle Molinette | 50enne senza i soldi | tassista lo scarica

(Di domenica 10 marzo 2024) Un muratore maliano di 50 anni è statoto ada unmentre si stava recando in ospedale per ildi rene: rintracciato il, indaga la municipale

La corsa in taxi di un 50enne a Torino si è trasformata in un incubo. Kanda, muratore di origini maliane, arrivato nel capoluogo piemontese una decina di anni fa, deve raggiungere il Centro delle ... (open.online)

L’episodio denunciato da un 50enne torinese che era in lista di attesa da tempo per un organo compatibile per il trapianto a Torino. L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale da un altro taxi , ... (fanpage)

Torino, tassista lo lascia a piedi prima del trapianto: rintracciato: A Torino un muratore è stato lasciato a piedi, in mezzo alla strada, da un tassista che doveva portarlo in ospedale per un trapianto di rene. Il cinquantenne, originario del Mali, non aveva con sé i ...tg24.sky

Torino, per 6 euro tassista lascia a piedi un uomo che doveva recarsi in ospedale per un trapianto di rene: Doveva essere la corsa in Taxi che gli avrebbe salvato la vita, l’umanità purtroppo è venuta meno. Fortunatamente quest’uomo del Mali e regolarmente trapiantato a Torino, ha avuto comunque modo di rag ...tpi

Scandalo Taxi Torino: tassista abbandona cliente prima di un trapianto di rene urgente: TORINO – Il presidente della cooperativa Taxi Torino, Roberto Sulpizi, ha annunciato di aver avviato un procedimento disciplinare per fare chiarezza sull’incidente accaduto all’alba del 3 febbraio, ...quotidianopiemontese