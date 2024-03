Tanti giovani partecipano ai corsi di maglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) La sua casa è stata colpita dall’alluvione e lei, Elisa Emiliani, ha deciso di chiudere la propria attività commerciale per dedicarsi esclusivamente aidi. Un’attività che può sembrare anacronistica ma che tuttavia in città sta suscitando una crescente curiosità, e a giudicare dalla partecipazione anche un buon seguito. Non è insolito infatti, passeggiando per corso Mazzini, scorgere dalla vetrina del civico 99 diverse persone in cerchio che armate di ferri si dedicano all’uncinetto. Soprattutto il sabato pomeriggio. La sede di incontro dei gruppi di lavoro è quello che fino a dicembre è stato il negozio di filati di Emiliani. "Per 24 anni sono stata tecnico del settore qualità e ambiente per una cooperativa ortofrutticola di Faenza – racconta mentre sorridendo si muove tra gli scaffali – poi nel 2015 ho sentito l’esigenza di avviare un ...