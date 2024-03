Tanti contenitori vuoti in balia degli speculatori

(Di domenica 10 marzo 2024) "L’ex Santa Chiara, la caserma Artale, il vecchio dipartimento di Chimica in via Risorgimento, il dipartimento di Biologia in via Volta che si trasferirà a Cisanello, l’ex sede dell’Apes in via Fermi, il Palazzo dei Trovatelli e il complesso del’ex convento di San Vito nella vetrina di vendite del Demanio Pubblico: nel raggio di poche centinaia di metri dall’area Unesco del campo dei Miracoli, si trovano migliaia di metri cubiin svendita o oggetto di grandi progetti di speculazione da parte di privati con l’assoluto benestare del Comune di Pisa". La denuncia arriva da Ciccio Auletta, consigliere di Diritti in Comune. "In zona San Francesco – continua – ci sonoMattonaia, Asilo Coccapani e Limonaia abbandonati e messi in vendita lasciando un vuoto materiale e di funzioni sociali imporssime. Come denunciato in i questi anni e come è emerso ...

