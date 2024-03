Taekwondo oggi | Preolimpico 2024 | orari 10 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) L’Italia sogna la doppietta a Sofia (Bulgaria)., domenica 10, sale sul tatami Natalia D’Angelo al Torneo Europeodi, ultima occasione per salire sul treno per Parigi. L’azzurra, in lizza nella categoria -67 kg, vuole raggiungere Ilenia Matonti che, nella -49 kg, nella giornata di ieri si è accaparrata la carta olimpica rendendosi artefice di un percorso netto battendo, tra le altre, la tedesca n.1 del seeding Ela Aydin (3-1, 9-6) e la svedese Indra Boden con un nettissimo 6-0 16-3. Natalia D’Angelo ai quarti di finale sfiderà una tra Doris Pole e Karoline Gjelvsik. L’obiettivo è chiaramente quello di raggiungere almeno la Finale, valida per il pass (sono in palio due carte olimpiche per categoria)., Matonti e D’Angelo le carte azzurre al ...