Taekwondo | Natalia D’Angelo eliminata ai quarti nel Preolimpico di Sofia Sfuma il pass per Parigi nei -67 kg

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo la grande gioia per il sorprendente exploit di ieri da parte di Ilenia Matonti, si apre con una delusione in chiave azzurra la seconda giornata deleuropeo diin corso di svolgimento a(in Bulgaria)., ultima atleta impegnata nel torneo, è infatti uscita di scena aidi finale nella categoria -67 kg perdendo la possibilità di giocarsi il match decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi di2024. La 25enne abruzzese, quarta testa di serie del tabellone e ammessa direttamente aigrazie ad un bye al primo turno, è stata sconfitta purtroppo dall’ostica croata Doris Pole (quinta classificata agli ultimi Mondiali di Baku 2023) al termine di un combattimento estremamente equilibrato e ...

