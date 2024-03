Tabellone Wta Indian Wells 2024 | i risultati e gli accoppiamenti

(Di domenica 10 marzo 2024) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneo Wta 1000 di: ecco di seguito ie gli. Si apre il Sunshine Double, con il primo appuntamento nel deserto della California, dove Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si trovano – come ormai da tradizione – a guidare le parti opposte del. Dopo tanti anni, torna un’italiana anche tra le prime 15 giocatrici del seeding di un evento così importante: Jasmine Paolini punta a confermarsi dopo lo straordinario trionfo di Dubai. Insieme a lei, al via anche Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTA 1000TERZO ...

Challenger Lugano: Virtanen e Masur in finale: Di certo non il Challenger dal tabellone più pregiato, ma a renderlo di grande fascino è l'intero ... ATP - WTA

Indian Wells, dicono i bookies: Sinner favorito su Struff, ma la maggiorata per il titolo rimane. Quanto vale in accoppiata con Paolini: Tabellone in discesa per Sinner, ma la super quota c'è sempre. Paolini sfavorita, doppia sorpresa ... TABELLONI TORNEI: ATP - WTA

WTA Indian Wells, Sabalenka e Gauff avanti soffrendo, ko Pegula. Bentornata Naomi Osaka: WTA Indian Wells, Sabalenka e Gauff avanti soffrendo, ko Pegula. Bentornata Naomi Osaka: Si conclude il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells; la parte bassa del Tabellone ha regalato conferme, oltre a qualche sorpresa e un paio di graditi ritorni. Ma partiamo dalle certezze, che sul ...

Paolini-Kalinskaya, Wta Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv: Paolini-Kalinskaya, Wta Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv: Grande sfida per l'azzurra che si gioca il passaggio agli ottavi contro la russa nel terzo confronto in questo inizio di stagione ...

WTA Indian Wells 2024: Jabeur fuori a sorpresa, forfait Rybakina. Kerber sorprende Ostapenko, delle azzurre avanti solo Paolini: WTA Indian Wells 2024: Jabeur fuori a sorpresa, forfait Rybakina. Kerber sorprende Ostapenko, delle azzurre avanti solo Paolini: Finita una giornata quasi impossibile da veder terminare in quel di Indian Wells nel terzo WTA 1000 della stagione, dopo l'accoppiata Doha-Dubai. Recuperati i primi turni rimasti dal caos pioggia di i ...