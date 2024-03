Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di domenica 10 marzo 2024) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneodi: ecco di seguito ie gli. Dopo cinque anni Novak Djokovic torna a giocare il torneo californiano e sarà la prima testa di serie, pronto a prendersi la rivincita dopo la delusione degli Australian Open. Secondo favorito del seeding è Carlos Alcaraz, che nel deserto deve difendere quella posizione in classifica dall’assalto di uno Jannik Sinner ancora imbattuto in questo. Il tennista altoatesino guida una pattuglia che comprende numerosi azzurri: Lorenzo Musetti è anche lui esentto dal primo turno, essendo testa di serie. Con loro Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e la wild card Fabio Fognini. PROGRAMMA E ...

