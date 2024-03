Sulmona | va a votare ma si rompono le acque | la fuga dal seggio di una donna incinta | poi il parto

(Di domenica 10 marzo 2024) Unadi 36 settimane (quasi 9 mesi) si è diretta alper poter, ma non è riuscita a portarlo a termine perché le si sono rotte le. È successo a, in provincia dell’Aquila, dove si stanno tenendo le votazioni per le elezioni regionali in Abruzzo. La– che non ha fatto in tempo a entrare nella cabina di voto – è stata prontamente accompagnata in ospedale dal marito, dove ha dato alla luce il bambino poche ore dopo tramite uncesareo nel redi Ostetricia e Ginecologia di. Entrambi ora stanno bene, i medici fanno sapere che si trovano in buone condizioni di salute. «È andato tutto benissimo», commentano i familiari, sottolineando l’emozione del momento. Gli ...

