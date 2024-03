Stroncato da un infarto sulle piste da sci Muore a 56 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) VALDISOTTO (Sondrio) Tragedia in montagna, nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 14.30. Un uomo residente a Grosio, Ferruccio Strambini, di 56, mentre stava sciando nella ski-area di Oga, in territorio comunale di Valdisotto, all’improvviso si è accasciato sulla neve. Immediato, a quel punto, è stato l’allarme lanciato da altri turisti che si trovavano in quel momento sul pendio innevato in Alta Valtellina. Sono stati allertati gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri della Compagnia di Tirano, gli esperti militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio, oltre agli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Bormio. Ma quando sul posto è giunta l’equipe medica con un elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), per lo sciatore valtellinese, purtroppo, non c’era più ...