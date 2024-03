Striscia la notizia | tornano al timone Francesca Manzini e Gerry Scotti

(Di domenica 10 marzo 2024)la, da lunedì 11 marzo torna alla coppia formata daDopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da lunedì 11 marzodietro al bancone dila. La coppia rimarrà alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino a sabato 30 marzo. Per, che ha iniziato acome sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è il quinto anno consecutivo dietro il bancone: «È la mia quinta edizione e come al liceo conseguirò il diploma di ...

Acquistabili in farmacia e anche online. Attenzione però a non farli dopo aver praticato sport: ecco perché: Per farlo, è necessario pungersi il polpastrello di un dito e raccogliere una goccia di sangue sull’apposita Striscia di carta assorbente, così da visualizzare i valori di questi parametri, da ...gazzetta

Perché Israele ha costruito una strada che divide in due la Striscia di Gaza: L'esercito israeliano dice che servirà per facilitare le operazioni militari, ma alcuni temono che verrà usata per mantenere il controllo della Striscia anche dopo la fine della guerra ...ilpost

Gaza, missione Destra e Sinistra nella Striscia, Dem con M5S, Si, Verdi, Fd’I con Antonio Giordano: Gaza, Destra e Sinistra in missione nella Striscia, i Dem con M5S, Si e Verdi, Fratelli d’Italia con il deputato Antonio Giordano.blitzquotidiano