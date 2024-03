Storace difende Signorelli e lancia una bordata a Repubblica | “Senza rispetto”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) Contro Paolo, nuovo portavoce del ministro Francesco Lollobrigida, si è scatenata una caccia all'uomo da parte di alcuni ambienti di sinistra. Tra le feroci critiche, rivolte soltanto per il fatto di avere un legame di parentela con l'omonimo nonno e non esponendo alcun errore lavorativo, c'è stata quella di. Dopo le difese di Lucio Malan e Tommaso Foti di Fratelli d'Italia, va registrata anche quella di Francesco, ex presidente della Regione Lazio. “ A Paolola mia solidarietà totale. Collega di grandissima dignità e di levatura morale (e ha avuto grandi esempi in famiglia). Manon sa che significa ildi chi lavora con serietà”, le parole della firma di Libero in un post pubblicato sul proprio account X, l'ex Twitter. ...