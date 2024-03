Stiamo vivendo una grande crisi? Non è certo la fine del mondo. Solo di "un" mondo...

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 10 marzo 2024) Non so se ve ne siete accorti, ma pare che siamo in. Il coro di quotidiani, telegiornali, siti d’informazione è unanime: a una sola voce ci ossessionano con laeconomica, finanziaria, energetica, pandemica, bellica, climatica… Sarà, ma qualcuno di voi si è mai soffermato a cercare di capire il vero significato di questa definizione? Il termine “” deriva dal greco “krisis”, vale a dire “scelta, decisione”, che a sua volta origina dal verbo “krino”, ossia “distinguere, giudicare”. A ben guardare, dunque, questa famigerata “” che identifichiamo come una situazione instabile, problematica e stressante, per i nostri antenati non era altro che una possibilità di scelta: tra il vecchio e il nuovo, tra chi siamo stati fino a oggi e chi vogliamo essere domani. Un periodo di transizione, di cambiamento, ...